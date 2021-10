Veröffentlicht am 15. Oktober 2021 von wwa

LINZ (Rhein) Motorradfahrer stürzt auf der Asbacher Straße in Linz

Am Mittwochmorgen, 13. Oktober 2021, befuhr ein 49jähriger Mann mit seinem Motorrad die Asbacher Straße in Linz. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und verletzte sich am linken Bein. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei