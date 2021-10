Veröffentlicht am 18. Oktober 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird erneut ein unterhaltsamer und informativer Vortragsabend mit Ute Lauterbach stattfinden.

Am Donnerstag, 4. November 2021, 20 bis 21:30 Uhr, wird es um „Instant Lumen – Durchstarten ins Über-drüber-Glück“ gehen. Zum Menschen gehört, dass er lieber glücklich als unglücklich ist. Das ist in unsere Natur eingebaut. Aber warum sind wir nicht alle dauerhaft glücklich? Was fehlt? Es scheint, als hätten wir die Sehnsucht nach dem glücklichen, leichten Leben, aber nicht die volle Kompetenz dazu. Ist es eine Frage der Neubesinnung, des anders Denkens? Was könnte uns verlässlich(er) ins Glück, gar ins Über-drüber-Glück tragen? Das ist ein großartiges Unternehmen, denn es bedeutet, sich mit ganzem Herzen dem Schönsten, Besten und Höchsten zu verschreiben. Was versteht die Philosophie darunter?

Philosophin Hannah Arendt schreibt, dass „das Ende und Ziel alles Philosophierens … in einem Zustand der Sprachlosigkeit, einer Anschauung, die sich in Worten nicht mitteilen lässt …“ bestehen soll. Diese Sprachlosigkeit, wenn uns das Schönste umfängt, wenn wir in seltenen, seligen Augenblicken den Kopf ganz frei haben! Wenn wir im Sein, in der höchsten Lust unter- oder aufgehen. Darum geht es an diesem Abend. Die Gebühr beträgt 7,- €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.