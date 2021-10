Veröffentlicht am 15. Oktober 2021 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht auf der B 256 in der Ortslage Straßenhaus

Mittwochvormittag, 13. Oktober 2021, gegen 11:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 256 innerhalb der Ortslage Straßenhaus in Höhe der Bushaltestelle am Ortseingang bei dem Sachschaden entstand. Durch das unvorsichtige Öffnen der Fahrertür wurde möglicherweise ein vorbeifahrender LKW beschädigt. Der Unfall soll durch zwei Fußgänger beobachtet worden sein, die im Anschluss in das Marien-Seniorenheim gegangen sein sollen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei