Veröffentlicht am 14. Oktober 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Kostenfreies Ferienangebot – „Sport und Spiel im Ring“

Vom 18. bis 20. Oktober 2021 bietet das Quartiersmanagement Raiffeisenring gemeinsam mit dem Vertrauenscoach des Landessportbundes und der Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied am Sportplatz an der Bimsstrasse die Möglichkeit zu Spiel, Sport und Bewegung kostenfrei an. Das Angebot richtet sich an sechs bis 15jährige Schülerinnen und Schüler. Nach der langen digitalen Zeit des „Homeschooolings“ können die Schülerinnen und Schüler an diesen drei Tagen wieder den Spaß an Spielen und Bewegung draußen unter Gleichaltrigen erfahren. Abgerundet wird die Ferienaktion mit dem Angebot eines leckeren, gesunden Mittagssnacks. Die Aktivitäten sind ohne Maskenpflicht möglich, es wird zu Beginn jedoch ein Corona Lollitest angeboten. Anmeldung über Quartiersmanagement „Raiffeisenring“ Mario Seitz, Tel. 02631 39220 / sekretariat@diakonie-neuwied.de.