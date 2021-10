Veröffentlicht am 14. Oktober 2021 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Erwin Rüddel informierte sich in Niederfischbach

Dem direkt wiedergewählten heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel ist es wichtig auch zu den Ortsgemeinden, selbst an der Peripherie seines Wahlkreises, ständigen Kontakt zu halten und informativ auf dem aktuellsten Stand zu sein. Bei einem Aufenthalt in Niederfischbach traf sich der Parlamentarier u.a. mit CDU-Ratsherr Burkhard Hensel, dem ehemaligen Ortsbürgermeister Matthias Otterbach sowie Erstem Beigeordneten Georg Stinner in der Rothenbergstraße. Die gehört zum ersten Abschnitt einer komplexen Baumaßnahme, bei der die Verbandsgemeinde neue Wasserleitungen verlegt und anschließend die Ortsgemeinde für die Ausbaumaßnahmen der Straßenoberfläche verantwortlich ist. Die Baumaßnahme betrifft das Umfeld des Siegerländer Doms, der katholischen Pfarrkirche in „Föschbe“. Zu dieser Maßnahme gehören ferner die Neugestaltung des Kirchplatzes, die Zufahrt zur Grundschule und das Anlegen neuer Parkflächen. (Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel)