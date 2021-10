Veröffentlicht am 17. Oktober 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – Ausstellung und Musik im Kulturhaus Hamm (Sieg) – Schmuck, Mode und Benefizkonzert am 23. und 24. Oktober

Die Hammer Goldschmiedewerkstatt „Schmucklust“ stellt am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Oktober, zum zweiten Mal im Kulturhaus Hamm aus. Der Titel: EDLER ALLTAG 2.0. Am Samstag gibt es zusätzlich ein besonderes Konzert für einen guten Zweck. Jörg Brück und das Folklore-Duo Bordunrot treten zugunsten einer zerstörten Schule im Ahrtal auf.

Nach dem Probelauf im letzten Jahr stellen Goldschmiedemeisterin Inge Heidecker und ihr Team jetzt die Kür für den edlen Alltag vor. Nachhaltigkeit, Lässigkeit und Lebensfreude für jeden Tag sind angesagt.

Heidecker will Schmuck zeigen, der in allen Lebenslagen tragbar ist und dabei keine Trends bedient, sondern zeitlos ist. Zu den gezeigten Stücken gehören auch solche, die von angehenden Fachabiturienten und –innen im Rahmen der praktischen Ausbildung bei der Goldschmiedin gefertigt haben.

Als nachhaltiges Handwerk ist das Goldschmieden für junge Leute, die ihr Fachabitur in Gestaltung oder Technik absolvieren, prädestiniert. Die Hammer Schmucklust bildet diese jungen Menschen im praktischen Teil der Stufe 11 aus. Unter technischer Anleitung dürfen sie ihren Ideen freien Lauf lassen, und so entsteht alltagstaugliches Schmuckwerk für alle Generationen.

Menschen, die ein Schmuckseminar buchen möchten, sind ebenfalls herzlich eingeladen, sich anzusehen, was alles machbar ist.

Gleichzeitig zeigt Irmgard Weller-Link Modewerk aus ihrem Atelier und ihrer Nähschule, denn zum individuellen Schmuck gehört individuelle Kleidung! Andere Kleinigkeiten werden mitdekoriert, um bewusst zu machen, was es hier in der Gegend so gibt, um genussvoll und nachhaltig zu shoppen.

In der Ausstellung können Exponate allerdings nur reserviert werden. Das Shoppen oder In-Auftrag-geben von Einzelstücken muss anschließend erledigt werden.

Öffnungszeiten „Edler Alltag“: Samstag, 23. Oktober, 13 bis 20 Uhr (um 17 Uhr Übergabe eines „wandernden“ Schmuckstücks an Ortsbürgermeister Niederhausen), Sonntag, 24. Oktober, 11 bis 18 Uhr

Jörg Brück und Duo Bordunrot im Benefizkonzert

BORDUNROT, das sind Ingrid Mayr-Feilke und Johannes Mayr aus Breitscheidt. Folkmusik aus Frankreich, der Bretagne, England, Deutschland und insbesondere Skandinavien ist die Ausgangsbasis für ihre Musik, ergänzt durch Johannes Mayrs Eigenkompositionen, die sich stilistisch nahtlos in die „gewachsene“ Musik einfügen.

Der zwanglose Umgang mit traditionellen Melodien, archaische Klangfarben von Drehleier und Schlüsselfidel, mehrstimmiger Gesang und mitunter funkige Grooves vom Akkordeon sorgen für einen Klang, der Ohren und Beine in seinen Bann reißt.

Jörg Brück aus Etzbach hat schon seit vielen Wochen sein 50. Fensterkonzert hinter sich. Während der verschiedenen Corona-Lockdowns spielte er aus dem Fenster seines Arbeitszimmers Musik für alle Geschmacksrichtungen, um den Nachbarn ein Stück Lebensfreude zu bringen.

Nun geht er auch nach draußen, mit „JÖRGS FENSTERKONZERTEN ON TOUR“. Am Benefiz-Abend will er eine Auswahl irischer und schottischer Folkmusik aus seinem Fensterkonzerte-Repertoire zu Gehör bringen.

Durch eine persönliche Verbindung von Ingrid Mayr-Feilke zur Don-Bosco-Schule, einer Förderschule im Bereich der Flutkatastrophe an der Ahr, entstand die Idee, hier zu helfen. Die Schule liegt an einer Brücke direkt an der Ahr und war unmittelbar betroffen. Den Fluten fielen auch zahlreiche Musikinstrumente, unter anderem ein Satz Djemben (afrikanische Trommeln), den Fluten zum Opfer.

Wenn der Schulbetrieb an alter oder neuer Stelle wieder aufgenommen wird, sollen auch wieder Musikinstrumente in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Daher werden die Einnahmen aus dem Benefizkonzert an den Förderverein der Don-Bosco-Schule zweckgebunden weitergeleitet.

Beginn des Benefizkonzertes: Samstag, 23. Oktober, 18 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten. Hinweis: Anmeldung unter Angabe der Kontaktdaten erwünscht an kulturhaus@hamm-sieg.de