MUDERSBACH – Einbruch in ein Wohnhaus in Mudersbach – höherer Bargeldbetrag entwendet.

Am Dienstag, 12. Oktober 2021, brachen unbekannte Täter zwischen 17:10 und 22:50 Uhr in ein Wohnhaus in der Adolfsstraße in Mudersbach ein. Wie genau der Zugang erfolgte muss von der Polizei noch genauer ermittelt werden. Allem Anschein nach, so die Polizei, könnten die Täter über ein gekipptes Dachfenster ins 1. Obergeschoss eingestiegen sein. Entwendet wurde ein höherer Bargeldbetrag.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei