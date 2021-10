Veröffentlicht am 14. Oktober 2021 von wwa

LINZ (Rhein) – Trunkenheitsfahrt in Linz am Rhein

Am Dienstagabend, 12. Oktober 2021, führten Beamte der Polizeiinspektion Linz in der Martinusstraße in Linz eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei fiel der 50jährige Fahrer eines VW Transporters auf, der deutlich wahrnehmbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei