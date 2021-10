Veröffentlicht am 14. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung einer Straßenlaterne am Kirchplatz in Wissen

Am Dienstag, 12. Oktober 2021, wurde die Beschädigung durch Vandalismus an einer Altstadtlaterne am Kirchplatz bei der Polizei Wissen angezeigt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei