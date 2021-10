Veröffentlicht am 13. Oktober 2021 von wwa

REGION – Kripo Montabaur fahndet nach dreifachem Tankstellenräuber

Die Kriminalpolizei in Montabaur ermittelt derzeit wegen drei Raubüberfällen auf verschiedene Tankstellen. So kam es bereits am 25. April 2021 zu einem Raubüberfall auf die Tankstelle in Dierdorf. Unter Vorhalt einer Waffe erpresste der Täter mehrere Stangen Zigaretten und Bargeld.

Am 29. Juni 2021 schlug der gleiche Täter erneut in Mündersbach zu und erpresste auch dort unter Vorhalt einer Waffe, Zigaretten und Bargeld.

Am Folgetag kam es zu einem erneuten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Herschbach/Unterwesterwald.

Der Tankstellenräuber ist zwischen 45 und 60 Jahre alt, 1,65 bis 175 Meter groß, hat eine normale Figur mit Bauchansatz. Er trug eine dunkle Jacke mit Reißverschluss, darunter trug er ein blaues T-Shirt. Bei der Tat im April trug er ein blaues Basecap mit Aufschrift „Gorbatschow“, bei den Taten in Mündersbach und Herschbach ein schwarzes Basecap mit drei weißen Streifen der Marke Adidas. Bei den Taten in Mündersbach und Herschbach trug der Täter zudem eine Brille mit schwarzem Gestell. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Darüber hinaus ergaben sich im Zuge der Ermittlungen Hinweise auf ein vermeintliches Fluchtfahrzeug. Demnach soll der Täter mit einem auffallend roten VW Golf älteren Baujahrs (vermutlich VW Golf II) geflohen sein. Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen. Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur unter Rufnummer 02602/9226-0 entgegen oder an jede andere Polizeidienststelle. Quelle und Fotos: Polizei