Veröffentlicht am 13. Oktober 2021 von wwa

WESTERNOHE – Schwerer Verkehrsunfall auf der L298

Sonntagnachmittag, 10. Oktober 2021, gegen 16:36 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 298 zwischen Rennerod und Westernohe. Es kam zum Frontalzusammenstoß zweier PKW in Folge eines Überholvorganges. Insgesamt wurden vier Personen schwer verletzt und mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Polizei