Veröffentlicht am 14. Oktober 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Achtsamkeit im Familienalltag – neuer Onlinekurs vom Haus Felsenkeller.

In diesem Halbjahr kann man in dem Onlinekurs „Praktisches Achtsamkeitstraining. Online Übungen für jede Gelegenheit“ vom Haus Felsenkeller neue Wege und Möglichkeiten erlernen, um mehr Achtsamkeit in den eigenen Alltag zu integrieren. Es wird in diesem Halbjahr verschiedene Kurseinheiten mit verschiedenen Schwerpunkten geben. Die Kurseinheiten bestehen aus einer digitalen Kennenlernveranstaltung, einer Kurslaufzeit von je einem Monat und einer digitalen Abschlussveranstaltung zur Reflektion. Die Übungen laden zum selbstbestimmten Probieren ein und ermöglichen mehr Achtsamkeit im Alltag. Während der Übungsphase kann man sich immer mit der Referentin Sandra Hummer austauschen. Der November steht unter dem Motto „Eltern im Spagat – Achtsamkeit im Familienalltag.“ Im hektischen Alltag mit Kindern kommt man immer mal wieder an seine Grenzen und fühlt sich überfordert. Dieses Training ist ein Angebot den eigenen Akku aufzuladen und mit Ritualen, Meditations- und Körperübungen den Alltag zu entschleunigen. Kurszeitraum: 1. bis 30. November. Die Gebühr beträgt 39 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.