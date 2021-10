Veröffentlicht am 13. Oktober 2021 von wwa

SIEGTAL – JSG Siegtal/Heller – Tabellenspitze erreicht

Die C-Jugend der JSG Siegtal/Heller führt nach einem nicht überraschenden Sieg gegen JSG Wällerland Rothenbach II nun die Kreisligatabelle an.

Gegen das Tabellenschlusslicht Wäller Rothenbach II sahen die Zuschauer ein erwartungsgemäß sehr einseitiges Spiel. Das Ergebnis von 16:0 sprich hier eine eindeutige Sprache. Bereits in der ersten Halbzeit brachen bei den Gästen alle Dämme, so dass sie sich in Hälfte zwei rund um den eigenen Strafraum versammelten, um eine noch höhere Niederlage zu verhindern. So wechselte die Heimelf munter durch. Angesichts solcher Spiele, an dem weder Sieger noch Verlierer wirklich Spaß finden, darf die Zusammenlegung von Kreis- und Leistungsklasse stark in Frage gestellt werden. Foto: C-cmyk