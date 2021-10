Veröffentlicht am 13. Oktober 2021 von wwa

DÜRRHOLZ – Verkehrsunfall in Dürrholz Ortsteil Daufenbach – vierjähriges Kind verletzt

Samstagnachmittag, 09. Oktober 2021, kam es in der Ortslage Dürrholz, im Ortsteil Daufenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein vierjähriges Kind verletzt wurde. Nach dem Ermittlungsstand der Polizei lief der Junge hinter einem geparkten PKW unvermittelt auf die Fahrbahn und stieß gegen die Fahrzeugseite eines vorbeifahrenden PKW. Der Junge wurde am Bein verletzt und wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei