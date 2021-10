Veröffentlicht am 12. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Reparatur-Café Wissen am kommenden Mittwoch

Das Wissener Reparatur-Café lädt für Mittwoch, 13. Oktober, ins Kulturwerk ein. Zwischen 15 und 18 Uhr sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter wieder bemüht, „zickende“ elektrische Kleingeräte aller Art in Gang zu setzen. Dies funktioniert auch in aller Regel, manchmal stößt man aber auch an Grenzen. Klassiker sind beispielsweise Kaffeeautomaten, Radios, Kassettenspieler, Bohrmaschinen oder Staubsauger. „Müllvermeidung durch das Instandsetzen älterer Geräte ist das Gebot der Stunde“, so Teamsprecher Hermann Stausberg. Jedermann kann in der vorgegeben Zeitspanne vorsprechen, eine Anmeldung ist jedoch erbeten. Hermann Stausberg ist unter Tel. 02742 71919 bzw. H.Stausberg@t-online.de zu erreichen. Alternativ geht es auch unter jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de (Ehrenamtsbörse der VG Wissen). (bt) Fotos: Bernhard Theis