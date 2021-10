Veröffentlicht am 12. Oktober 2021 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an Fahrzeugen in der Kölner Straße in Betzdorf

Im Zeitraum von Freitag bis Samstag, 08. bis 09. Oktober 2021, wurden im Bereich der Kölner Straße in Betzdorf zwei PKW durch unbekannte Täter zerkratzt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen. Quelle: Polizei