12. Oktober 2021

RHEINBREITBACH – Graffiti Schriftzüge auf der Heerstraße in Rheinbreitbach

Freitagmorgen, 08. Oktober 2021, wurden durch Anwohner diverse Farbschmierereien in der Heerstraße, Höhe Hausnummer 16, festgestellt. Es handelt sich um Graffiti-Schriftzüge in Form von teils rechtsradikalen Äußerungen und Aussagen, die der Querdenkerszene zuzuordnen sein dürften. Als Tatzeitraum, so vermutet die Polizei, dürfte die Nacht von Donnerstag auf Freitag in Betracht kommen.

Aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei durchgeführt. Hinweise zu den Tätern werden an die Polizei Linz erbeten. Quelle: Polizei