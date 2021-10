Veröffentlicht am 11. Oktober 2021 von wwa

BITZEN – Sachbeschädigung durch Farbschmiererei an der Grillhütte in Bitzen

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag, 07. Bis 08. Oktober 2021, zwischen 03:35 und 15:15 Uhr, beschmierten unbekannte Täter an mehreren Stellen die Grillhütte in Bitzen. Mit roter und schwarzer Sprühfarbe wurden die Schriftzüge „KTA – M – ACAB – ZALE – 420“ angebracht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei