LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Montag, 11. Oktober 2021, Stand: 15 Uhr – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Stabile Leitindikatoren: AK-Land weiter in Warnstufe 1 – Seit Freitag lediglich eine Neuinfektion festgestellt

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen am Montag unterscheidet sich kaum vom Zahlenwerk der letzten Tage: Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn kreisweit 5.793 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist genau ein Fall mehr als am vergangenen Freitag. Als geheilt gelten 5.570 Menschen. Mit Stand von Montagnachmittag sind 118 Personen im Kreis positiv getestet, sechs Menschen werden stationär behandelt.

Die vom Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz ermittelten Leitindikatoren sehen den Landkreis Altenkirchen weiterhin in Warnstufe 1: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 28,7. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt 1,0 und der Covid-19-Anteil an der Intensivkapazität im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald 3,67 Prozent.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Inzidenz: 28,7

7-Tage-Hospitalisierung: 1,0

Anteil Intensivbetten: 3,67

Warnstufe: 1

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 5.793

Veränderung zum 8. Oktober: +1

Aktuell Infizierte: 118

Geheilte: 5.570

Verstorbene: 105

in stationärer Behandlung: 6

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.674

Betzdorf-Gebhardshain: 1.258/+1

Daaden-Herdorf: 626

Hamm: 640

Kirchen: 877

Wissen: 718

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis. Nächster Termin des Impfbusses in der Region: Mittwoch, 13. Oktober, 9 bis 14 Uhr: Sportverein Norken, Am Sportplatz, 57629 Norken. Alle Standorte des Impfbusses des Landes werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/