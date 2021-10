Veröffentlicht am 11. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Jugend wird an Entscheidungen beteiligt – Neuwieder Jugendbeirat wird im Dezember wieder neu gewählt

Die Werbung für die bevorstehende Wahl des Jugendbeirats der Stadt Neuwied für die Amtsperiode 2021 bis 2023 hat an den meisten weiterführenden Schulen bereits begonnen. Auch dieses Mal werden 22 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren für das wichtige Gremium gewählt.

Die Wahl findet traditionell an den weiterführenden Schulen sowie den Berufs- und Fachschulen und den Förderschulen in Neuwied statt. Wählen und gewählt werden können alle Jugendlichen, die am Tag der Wahl mindestens 12 und höchstens 17 Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Neuwied haben. Auch in Bendorf können Neuwieder Schüler am Wilhelm-Remy-Gymnasium und an der Karl-Fries-Realschule plus ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin direkt wählen. Die Schulen bilden dabei Wahlkreise, aus denen jeweils eine oder zwei Personen in den Jugendbeirat kommen.

Der Jugendbeirat soll die Interessen der minderjährigen Einwohnerinnen und Einwohner vertreten, die Verwaltung und die politischen Gremien in jugendrelevanten Themen beraten sowie eigene Projekte planen und umsetzen. Um die Jugendlichen in ganz Neuwied darüber in Kenntnis zu setzen, werden sie über ihre Schulen mit Flyern, Plakaten und Bannern informiert und aufgerufen, sich als Kandidatinnen und Kandidaten bis zum 10. November zur Wahl zu stellen. Das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied besucht auch einige Schulen, um vor Ort über die Möglichkeiten zu sprechen, die der Jugendbeirat den Neuwieder Jugendlichen bietet.

Neben der Wahl an den Schulen, die in der Woche vom 6. bis 10. Dezember stattfindet, wird am 8. Dezember während einer Jugendversammlung ein Sitz für den Jugendbeirat zu besetzen sein. Hierzu sind alle Jugendlichen eingeladen, die wahlberechtigt sind, jedoch keine Schule in Neuwied oder Bendorf besuchen. Die Versammlung findet um 18 Uhr im Jugendzentrum Big House an der Museumstraße 4a statt. Dort ist dann auch eine direkte Kandidatur möglich.

Weiterführende Informationen erteilt das KiJub, Telefon 02631 802 170, E-Mail kijub@neuwied.de.