STEINEFRENZ – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 314 zwischen Steinefrenz und Weroth

Samstagnachmittag, 09. Oktober 2021. gegen 15:05 Uhr kam es in der Gemarkung Weroth zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Rollerfahrerin tödlich verletzt wurde. Die Rollerfahrerin befuhr die L 314 aus Richtung Steinefrenz kommend in Richtung Weroth. An der Kreuzung der L 314 und der L 317 wollte die Rollerfahrerin geradeaus in Richtung Weroth weiterfahren. Beim Überqueren der Kreuzung kam es zur Kollision mit einem auf der L 317 fahrenden PKW. Der PKW befuhr die L 317 aus Richtung Wallmerod kommend in Richtung Nentershausen. Die 60jährige Rollerfahrerin verstarb an der Unfallstelle. Quelle: Polizei