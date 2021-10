Veröffentlicht am 9. Oktober 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall in der Graf-Zeppelin-Straße in Altenkirchen

Samstagvormittag, 09. Oktober 2021, gegen 11:15 Uhr ereignete sich in der Graf-Zeppelin-Straße in Altenkirchen ein Verkehrsunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten bittet die Polizeiinspektion Altenkirchen um Hinweise bzgl. des Unfallhergangs und des vorherigen Fahrverhaltens des Opel Corsa und des VW Golf. Einer der beiden Fahrzeuge war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von circa 6.000 Euro. Quelle: Polizei