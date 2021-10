Veröffentlicht am 10. Oktober 2021 von wwa

DATTENBERG – Geschwindigkeitsmessung auf der B 42 in der Gemarkung Dattenberg

Im Bereich der B 42, bei Dattenberg wurde am Donnerstagvormittag, o7. Oktober 2021, eine Radarmessung durchgeführt. Bei insgesamt über 1.500 gemessenen Fahrzeugen, wurden lediglich elf Verstöße registriert, was eine sehr geringe Quote darstellt. Der schnellste gemessene PKW fuhr bei erlaubten 70 km/h 99 km/h. Die Polizei freute sich über so viele angemessen fahrende Fahrzeugführer. Quelle: Polizei