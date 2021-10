Veröffentlicht am 10. Oktober 2021 von wwa

ERPEL – Verkehrsunfall in Erpel – zwei Person verletzt – Polizei sucht Fußgängerin

Donnerstagmorgen, 07. Oktober 2021, kam es in Erpel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Person verletzt wurden. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einer Frau. Die Frau überquerte die B 42 in der Ortslage Erpel, für die übrigen Verkehrsteilnehmer völlig unvermittelt etwa fünf Meter hinter einem Fußgängerüberweg in Richtung Rhein. Ein in Richtung Linz fahrender 18jähriger junger Mann wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, prallte gegen einen hohen Bordstein, geriet ins Schleudern und stieß frontal mit einem entgegen kommenden PKW zusammen. Hinter diesem PKW wiederum fuhr ein weiterer PKW, die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der 18jährige und der Fahrzeugführer des begegnenden PKW wurden in Folge des Unfallgeschehens jeweils leicht verletzt.

Die Fußgängerin, deren Verhalten zu dieser Kettenreaktion ursächlich führte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Die Frau wird dringen gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise unter 02644-9430 an die Polizei Linz. Quelle: Polizei