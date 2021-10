Veröffentlicht am 10. Oktober 2021 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt im Wintersemester zur sechsten Runde der Vortragsreihe Profile der Architektur ein – virtuelles Format

In diesem Wintersemester geht an der Hochschule Koblenz die Vortragsreihe Profile der Architektur in die sechste Runde, weiterhin in einem virtuellen Format. An vier Abenden lädt der Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe – Architektur zu einer digitalen Diskussionsrunde ein. Vier Architektinnen und Architekten aus Deutschland und Italien geben mit ihren Werk- und Projektvorträgen Einblicke in ihre Arbeit. Dabei werden Standpunkte, Herangehensweisen und Erfahrungen ausgelotet und diskutiert.

Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, den 20. Oktober 2020, um 19.00 Uhr über Zoom statt. Jana Revedin ist Architektin, Architekturtheoretikerin und Schriftstellerin. Sie lehrt an der École spéciale d ́architecture Paris und lebt in Venedig. In ihrem Vortrag „Besser durch Weniger – Better with Less“ zeigt sie uns die Wurzeln der Stadtökologie und diskutiert Beispiele nachhaltiger Architektur, die ihre „radikant“ partizipative Gestaltungstheorie vorantreibt.

Die weiteren Vorträge finden jeweils mittwochs am 3. November, 24. November und 19.Januar 2022 von 19.00 bis ca. 20.30 Uhr über Zoom statt. Die Vortragsreihe ist offen für alle Interessierten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird aktuell von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz zur Anerkennung als Fortbildungs­veranstaltung geprüft.

Der Zoom-Link zu den Vorträgen wird auf der Seite https://www.hs-koblenz.de/architektur/profile-der-architektur veröffentlicht. Weitere Infos zu Themen und Vortragenden sind dort ebenfalls abrufbar.