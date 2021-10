Veröffentlicht am 8. Oktober 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – 13 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied

Der Landkreis Neuwied verzeichnete am Freitag, 08. Oktober 2021, 13 Corona-Neuinfektionen, darunter keine weitere aus Feldkirchen. Die drei Leitindikatoren bleiben wenig verändert in Warnstufe 1. Ein 1948 geborener Mann aus Buchholz (VG Asbach) ist an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben.

Die aktuell gültige, 26. Corona-Schutzverordnung läuft am Sonntag offiziell aus. Allerdings will das Land sie um vier Wochen verlängern und es soll nur marginale Anpassungen geben soll.