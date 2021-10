Veröffentlicht am 10. Oktober 2021 von wwa

KLEINMAISCHEID – Verkehrsunfallflucht in der Großmaischeider Straße in Kleinmaischeid

Am Donnerstagnachmittag, 07. Oktober 2021, ist im Zeitraum zwischen 16:50 bis 17:10 Uhr in der Großmaischeider Straße in Kleinmaischeid ein am Fahrbahnrand geparkter Ford Fiesta am Fahrzeugheck der Fahrerseite beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Quelle: Polizei