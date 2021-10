Veröffentlicht am 9. Oktober 2021 von wwa

LEUBSDORF – Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B 42

Donnerstagabend, 07. Oktober 2021, gegen 18:15 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem grünen VW Golf die B 42 aus Linz am Rhein kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Im Kurvenbereich hinter Leubsdorf überholte die Fahrerin eines blauen Mercedes einen in Fahrtrichtung Linz am Rhein fahrenden LKW, trotz der entgegenkommenden VW-Fahrerin. Die musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung durchführen. Die Polizei Linz am Rhein bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten haben, um persönliche oder telefonische Kontaktaufnahme unter der 02644-9430. Quelle: Polizei