KREIS ALTENKIRCHEN – Deutsch als Zweitsprache: Online-Kurs der Kreisvolkshochschule startet

Am Dienstag, 19. Oktober, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen einen Online-Deutschkurs auf dem Sprachniveau A2/B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Der Kurs richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Vorkenntnissen. Dienstags und donnerstags von 16 bis 18.15 Uhr findet der Online-Kurs über Zoom unter der Leitung von Diane Letkemann statt und bereitet ideal auf die skalierte DTZ-Prüfung (Deutsch-Test für Zuwanderer) oder die B1-Prüfung vor. Die Teilnahme kostet 80 Euro.

„Deutsche Sprache – schwere Sprache“: Hinter dieser Redewendung steckt durchaus Wahrheit. Die deutsche Sprache gilt als sehr komplex und weist beim Lernen viele Fallstricke in Rechtschreibung, Aussprache und Grammatik auf. Wer als Anfänger die deutsche Sprache lernen möchte, wird als Autodidakt in der Regel schnell auf Schwierigkeiten stoßen. Umso leichter gelingt das Erlernen von Deutsch als Fremdsprache in einem Sprachkurs. Und in Zeiten von Corona und damit verbundenen Einschränkungen bietet das Online-Format eine ideale Alternative. So ist das Lernen von zu Hause ohne Fahrtzeiten zum Kurs unkompliziert möglich.

Eingeladen sind all diejenigen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern und erweitern möchten. Außer Vorkenntnissen (A2), einer stabilen Internetverbindung und der Freude am Lernen gibt es keine Voraussetzung für die Teilnahme. Die Lernmaterialien werden online zur Verfügung gestellt. Vor dem Kurs wird es einen Technikcheck geben, damit das Erlernen der deutschen Sprache und nicht Probleme mit der Technik im Vordergrund stehen.

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Altenkirchen entgegen: Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

