Veröffentlicht am 9. Oktober 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Filmvorführung True Warriors 13. Oktober 2021 in der Wied-Scala

TRUE WARRIORS erzählt eine Geschichte, die gerade jetzt Kraft und Mut geben kann. Denn genau so – voller Kraft und Mut und Liebe – haben die Künstler aus unserem Film reagiert, als das angegriffen wurde, was sie am meisten lieben: ihre Kunst. Bei der Premiere eines Stücks über Selbstmordattentate im Kulturzentrum in Kabul sprengte sich im Dezember 2014 ein jugendlicher Attentäter im Publikum in die Luft. Es war ein Bruch für alle Künstler, die an dem Tag auf der Bühne standen oder auf den Rängen zuschauten, ein brutaler Einschnitt, der sie nicht loslässt. Trotzdem machten alle weiter – manche flohen nach Europa und wirken seither im Exil. Andere entschlossen sich, in Kabul zu bleiben und noch mehr Risiko in Kauf zu nehmen – besonders bei der mutigen Re-Inszenierung eines Lynchmordes direkt am Tatort, mitten im Zentrum von Kabul.

Ein Geschichte über MUT.

Filmvorführung mit anschließendem Gespräch mit dem Regisseur – am 13. Oktober 2021, 18:30 Uhr in der Wied-Scala, Neitersen. Eintritt frei. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften, bitte informieren Sie sich tagesaktuell auf der Webseite der Wied-Scala. Weitere Informationen beim Caritasverband Altenkirchen unter 02681 2056 oder per Email an andre.linke@caritas-altenkirchen.de