Veröffentlicht am 9. Oktober 2021 von wwa

ERPEL – Unfallflucht durch Paketzusteller in Erpel

Ein Auslieferungsfahrer eines Paketdienstes beschädigte einen Sicherungspoller im Hof eines Anwesens, in Erpel, An der alten Stadtmauer. Der Unfallverursacher wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Linz nach kurzer Fahndung in der Bahnhofstraße in Erpel angetroffen. Obgleich auch an seinem Fahrzeug ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand, gab der 23jährige Fahrer an den Anstoß nicht bemerkt zu haben. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Quelle: Polizei