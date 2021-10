Veröffentlicht am 9. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht auf der L 289

Mittwochvormittag, 06. Oktober 2021, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 30jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW Passat, die L 289 aus Richtung Brunken kommend in Fahrtrichtung Wissen. Ausgangs einer Rechtskurve kam ihr ein unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Kombi entgegen, der aufgrund Missachtung des Rechtsfahrgebotes so weit auf ihrer Fahrbahnseite fuhr, dass sie nach rechts ausweichen musste und gegen einen Leitpfosten stieß. Fahrzeug und Leitpfosten nahmen bei der Kontaktaufnahme Schaden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerlaubt in Richtung Brunken fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei