LANDKREIS NEUWIED – CORONA – 26 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied – Inzidenzwert liegt bei 45,3

Der Landkreis Neuwied verzeichnet am Donnerstag, 07. Oktober 2021, 26 Corona-Neuinfektionen. Diese, im Vergleich der vergangenen Tage, relativ hohe Zahl rührt daher, dass ein größerer Ausbruch in einer Einrichtung in Feldkirchen (14 Fälle) registriert wurden. Betroffen sind sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter, die Verläufe sind bislang überwiegend mild/symptomfrei. Eine Person musste ins Krankenhaus. Die Inzidenz steigt auf 45,3, die beiden weiteren Leitindikatoren sind kaum verändert (Hospitalisierung: 1,7, Intensivbelegung: 3,67%).