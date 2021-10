Veröffentlicht am 8. Oktober 2021 von wwa

LINZ (Rhein) – Verkehrsunfallflucht in Linz vor dem Gebäude der Polizei

Zu einem, in Anbetracht der Örtlichkeit, ungewöhnlichen Fall von Unfallflucht kam es am Dienstagvormittag, 05. Oktober 2021, in Linz, dem Parkplatz an der Straße „Am Gericht“. Diese Straße grenzt unmittelbar an das Gebäude der Polizeiinspektion.

Eine Frau parkte mit ihrem Ford Galaxy vorwärts aus und streifte deutlich hör- und bemerkbar ein vor ihr geparktes Fahrzeug. Ohne sich um dieses Geschehen zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort. Durch ein geöffnetes Bürofenster nahmen Polizeibeamte das Geräusch wahr und konnten das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen. An der Halteranschrift wurde das Fahrzeug gesichtet und die Fahrereigenschaft geklärt. Quelle: Polizei