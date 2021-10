Veröffentlicht am 8. Oktober 2021 von wwa

ASBACH – Fahrraddiebstahl in Asbach

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 04. auf 05. Oktober 2021, ist in der Hauptstraße in Asbach ein neuwertiges E-Bike „Haibike“, Farbe Weiß, vom Grundstück des Geschädigten entwendet worden. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gegen die Wegnahme gesichert. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei