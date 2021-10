Veröffentlicht am 8. Oktober 2021 von wwa

ANDERNACH – Falsche Polizeibeamten betrügen 85jährige Frau

Dienstagmittag, 05. Oktober 2021, wurde eine 85jährige Frau Opfer eines Trickbetruges durch den Anruf von falschen Polizeibeamten. Die Frau händigte gegen 14:15 Uhr, in dem Bereich Theodor-Heuss-Ring, Kreuzung St. Amandstraße in Andernach, kurz vor der Brücke über die B 9, einer weiblichen Person Bargeld und Schmuck aus. Die Polizei bittet Zeugen, die an der Uhrzeit in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02632- 921-0 zu melden. Quelle: Polizei