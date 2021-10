Veröffentlicht am 8. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Einmündung „Am Schlosspark“/B42 vorübergehend gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten, die die Deutsche Bahn an der Eisenbahnbrücke am Ende der Straße „Am Schlosspark“/Zufahrt Bundesstraße 42 durchführt, muss dieser Bereich vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Heißt: Weder kann von der B 42 in die Straße „Am Schlosspark“ eingebogen werden, noch kann eine Auffahrt vom Schlosspark auf die Bundesstraße erfolgen. Die Ampelanlage, die dort den Verkehr regelt, wird am Mittwochvormittag ausgeschaltet. Um Radfahrern und Fußgängern das Überqueren der Bundesstraße zu ermöglichen, wird eine Bedarfsampel aufgestellt. Die Sanierungsarbeiten sollen innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein.