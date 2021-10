Veröffentlicht am 8. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Wissen profitiert durch „Aktives Stadtzentrum“

Der direkt wiedergewählte heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel informierte sich in Wissen bei Bürgermeister Berno Neuhoff und Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes über die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Rathausstraße und der Umgestaltung der Steinbuschanlage zu einem Mehrgenerationenpark. Der Wissener Verwaltungschef teilte mit, dass die veranschlagten Baukosten für den in drei Bauabschnitte gegliederten Ausbau der Rathausstraße rund 4,3 Millionen Euro betragen. Die Maßnahmen erfolgen im Rahmen des bis 31. Dezember 2027 laufenden Bund-Länder-Programms „Aktives Stadtzentrum“.

Das Programm dient zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche als Standorte für Wirtschaft, Handel, Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Die Gesamtförderung bis Jahresende beläuft sich auf 3.291.482 Euro. Wie Neuhoff weiter erwähnte, werden private Modernisierungsmaßnahmen mit 25 Prozent der Kosten, höchstens jedoch 25.000 Euro, gefördert. Bislang sind hier bereits 290.000 Euro ausgezahlt worden.

Zu einem „Erlebnispark“ für Jung und Alt hat sich die umgestaltete Steinbuschanlage entwickelt. Die Gesamtausgaben in Höhe von 711.384 Euro wurden mit 70 Prozent gefördert, wobei die Fördersumme im Rahmen „Aktives Stadtzentrum“ rund 500.000 Euro beträgt. „Die in Wissen begonnenen und durchgeführten Sanierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen werten die Stadt an der mittleren Sieg sowohl für Einheimische, wie für Besucher enorm auf. Zudem wird die Ausstattung mit E-Ladesäulen vom Bund finanziert“, bekräftigte Erwin Rüddel.

