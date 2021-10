Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

LANDKREIS-ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – vom Mittwoch, 6. Oktober 2021, Stand: 15 Uhr – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Kreis weiter stabil in Warnstufe 1 – Zwölf neue Infektionen seit Montag festgestellt

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen am Mittwoch: Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn kreisweit 5.769 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind zwölf mehr als am Montag dieser Woche. Als geheilt gelten 5.531 Menschen. Mit Stand von Mittwoch sind 133 Personen im Kreis positiv getestet, vier Menschen werden stationär behandelt.

Die vom Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz übermittelten Leitindikatoren sehen den Landkreis Altenkirchen weiterhin in Warnstufe 1: Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 20,1. Die Sieben-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt 1,7 und der Covid-19-Anteil an der Intensivkapazität im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald 3,79 Prozent.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Inzidenz: 20,1

7-Tage-Hospitalisierung: 1,7

Anteil Intensivbetten: 3,79

Warnstufe: 1

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 5.769

Veränderung zum 4. Oktober: +12

Aktuell Infizierte: 133

Geheilte: 5.531

Verstorbene: 105

in stationärer Behandlung: 4

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.663/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 1.250/+1

Daaden-Herdorf: 625/+1

Hamm: 638

Kirchen: 875/+6

Wissen: 718/+1

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.