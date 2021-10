Veröffentlicht am 7. Oktober 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Sachbeschädigung an Maschendrahtzaun in Bad Hönningen

Bereits in der Nacht von Freitag, 01. auf Samstag, 02. Oktober 2021, beschädigten unbekannte Täter mutwillig einen Zaun in Bad Hönningen, in der Verlängerung der Rheinallee. Der Zaun umfriedet einen Kleingarten. An einer Vielzahl von Stellen wurde der Zaun offensichtlich mutwillig mit einem scharfkantigen Werkzeug zerschnitten. Die Lage und der Umfang der Beschädigungen deuten darauf hin, dass es nicht darum ging Zutritt zu dem Gelände zu erlangen, sondern lediglich um die Zerstörung selbst. Für den 72jährigen Eigentümer bedeutet dies nun einen erheblichen Aufwand den Zaun wiederherzustellen. Hinweise bitte an die Polizei Linz, Tel. 02644-9430, oder www.polizei.rlp.de/pi.linz. Quelle: Polizei