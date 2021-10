Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

A K T U E L L – BRACHBACH – Arbeitsunfall am Bauhofgelände – eine Person schwer verletzt

Mittwochmorgen, 06. Oktober 2021, kam es am alten Bauhofgelände in Brachbach zu einem Arbeitsunfall. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde ein Arbeiter beim Entleeren eines Bitumenkochers schwerverletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in einer Spezialklinik gebracht. Quelle: Polizei