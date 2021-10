Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – Der Landkreis Neuwied registriert am Dienstag, 05. Oktober 2021, elf neue Corona-Infektionen

Im Landkreis Neuwied wurden am Dienstag, 05. Oktober 2021, elf Corona-Neuinfektionen registriert. Demnach sinkt die Inzidenz leicht auf 36,6. Die Hospitalisierung bleibt bei 1,7, der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen sinkt auf 3,54 Prozent. Neuwied ist damit weiterhin bei allen drei Leitindikatoren in der untersten Warnstufe 1. In der Verbandsgemeinde Unkel gibt es aktuell keinen bekannten aktiven Corona-Fall mehr!

Landrat Achim Hallerbach begrüßt ausdrücklich die Ankündigung aus dem Bildungsministerium, dass Schüler in Rheinland-Pfalz auch nach den Herbstferien in den beiden ersten Wochen je zweimal und danach wöchentlich getestet werden. Er bittet außerdem alle Mitbürger, bei möglichen Urlaubsreisen Vorsicht walten zu lassen.