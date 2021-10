Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

DIERDORF – Verfolgungsfahrt in Dierdorf – Heranwachsender mit Führerschein auf Probe versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 04. auf 05. Oktober 2021, wollten Polizeibeamte um 01:30 Uhr in der Poststraße in Dierdorf einen Audio A4 einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer erhöhte daraufhin schlagartig die Geschwindigkeit und ignorierte sämtliche Anhaltezeichen. Er fuhr mit gefährlicher Fahrweise durch die Ortslage Dierdorf, überquerte mit hoher Geschwindigkeit ungebremst die Kreuzung Poststraße/B413/Alter Postweg, ohne auf möglichen Verkehr zu achten. Bei der Aktion setzte der PKW auf und es kam zu starkem Funkenflug. Die Verfolgungsfahrt endete schließlich auf einem Feld entlang eines Feldwegs (Kirchweg) bei den Bahngleisen zwischen Dierdorf und Wienau. Das Fahrzeug konnte auf dem unwegsamen Gelände nicht mehr weiterfahren.

Der Fahrer im frühen Erwachsenenalter wurde vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss und unter geringen Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann muss sich nun strafrechtlich wegen mehrerer Delikte verantworten.

Sollte jemand aufgrund der gefährlichen Fahrweise des Fahrers behindert oder gefährdet worden sein, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Straßenhaus gebeten. Auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei