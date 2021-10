Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

WILLROTH – Kupferdiebstahl von einer Baustelle in Willroth

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 03. auf 04. Oktober 2021, sind durch unbekannte Täter von einer Baustelle im Industriegebiet in Willroth circa 80 Meter Kupferkabel im Wert von circa 3.000 Euro entwendet wurden. Das Kupfer wurde am Tatort aus der Ummantelung entfernt. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut über einen unbefestigten Feldweg in Richtung Bundesstraße 256. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei