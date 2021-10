Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Montagmorgen, 04. Oktober 2021, gegen 07:15 Uhr befuhr eine 35jährige Pkw Fahrerin den Sohler Weg in Richtung Blücherstraße im Stadtgebiet von Neuwied. An der durch Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung bog sie nach links in die Blücherstraße ab, ohne die Vorfahrt einer 39jährigen entgegenkommenden Fahrzeugführerin zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die Unfallverursacherin wurde verletzt. Quelle: Polizei