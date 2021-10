Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

WINDHAGEN – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch herausgehobene Gullideckel

Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 02. bis 03. Oktober 2021, in der Zeit zwischen 18:00 und 07:30 Uhr, hob eine unbekannte Täterschaft mehrere Gullideckel aus der Verankerung in der Hauptstraße in Windhagen. Durch das Herausheben der Gullideckel entstanden massive Gefahrenstellen. Nur durch Glück, kam es zu keinem schweren Unfall. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden (te) Quelle: Polizei