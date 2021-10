Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 von wwa

NÜRBURGRING – Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Nürburgring

Montagnachmittag, 04. Oktober 2021, ereignete sich gegen 17:50 Uhr auf der sogenannten Nordschleife ein folgenschwerer Unfall. Kurz vor dem Streckenabschnitt „Bergwerk“ sicherte ein Abschleppfahrzeug eine bestehende Verkehrsunfallstelle ab, nachdem ein PKW Betriebsmittel verloren hatte. Die nachfolgenden zehn Fahrzeuge mussten ausweichen oder verloren auf Grund der bestehenden Betriebsmittelspur die Kontrolle und verunfallten.

Einer der nachfolgenden Fahrer erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf das Abschleppfahrzeug auf. Durch Folgefahrzeuge, darunter zwei Motorräder, wurde dieser PKW weiter auf das Abschleppfahrzeug geschoben, bevor alle beteiligten Fahrzeuge zum Stillstand kamen.

Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Zwei schwerverletzte und fünf leichtverletzte Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der PKW des Verstorbenen geriet in Brand, konnte jedoch abgelöscht werden.

Das genaue Ausmaß sowie die einzelnen Abläufe des Unfallgeschehens sind aktuell noch nicht vollständig geklärt. Zur Rekonstruktion des Geschehens wurde ein Gutachter beauftragt. Quelle: Polizei