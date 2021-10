Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 von wwa

WINDHAGEN – Verkehrsinsel mit dem Fahrzeug beschädigt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30. September 2021 auf 01. Oktober 2021, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kreisstraße 28, die Reinhard – Wirtgen – Straße, in Windhagen. Kurz vor dem Ortsteil Hohn fuhr er über den vorderen Teil einer Verkehrsinsel. An der Insel entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Quelle: Polizei