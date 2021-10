Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 von wwa

WINDHAGEN – Fahrzeug in Windhagen beschädigt und Unfallflucht begangen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 01. auf 02. Oktober 2021, ist in Windhagen, Am Steinhohn, ein PKW beschädigt worden, der auf einem geschotterten Platz vor dem Anwesen des Geschädigten abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei