Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 von wwa

BUCHHOLZ – Verkehrsunfallflucht in Buchholz

Freitagmorgen, 01. Oktober 2021, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in Buchholz (WW), Am Sportplatz. An der Grundschule wurde zwecks Bauarbeiten eine Versorgungsbrücke für die Stromversorgung der Baustelle eingerichtet. Diese wurde augenscheinlich durch ein hohes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher in entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei